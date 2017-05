Pernille Nørgaard, formand for Lærerkredsen Køge og Stevns, er tilfreds med, at der på landsplan er politisk enighed om give lærerne mere frihed i hverdagen. Foto: Henrik Fisker

Løsere tøjler til lærerne kan fjerne lokal aftale

Køge - 26. maj 2017 kl. 13:44 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landets skolelærere skal i højere grad have frihed til at bestemme over deres hverdag og i mindre grad være tvunget til at følge en omfattende liste af læringsmål for eleverne. Det har en enig folkeskoleforligskreds besluttet med aftalen om at ændre bindinger for Fælles Mål.

Aftalen fra Christiansborg betyder, at formanden for skoleudvalget i Køge Kommune nu er klar til at fjerne en lokal aftale, der påduttede kommunens skoler og lærere at benytte den stærkt kritiserede metode med læringsmålstyret undervisning.

- Skolerne skal selv kunne bestemme. Derfor vil jeg tage den op i skoleudvalget og foreslå, at vi fjerner den lokale aftale. Det skal være op til den enkelte skole, siger udvalgsformand Helle Poulsen (V).

Forligskredsens nye aftale, der forventes at blive fremsat ved Folketingets åbning til oktober, får også positive ord med på vejen.

- Det handler både om, at lærerne skal have lov til at lave det, de er uddannet til, men det handler også om, at politikerne har tillid til lærerne, siger Helle Poulsen.

I den lokale lærerkreds er man også tilfreds med den nye aftale men påpeger også, at Køge Kommune netop skal følge op lokalt.

- Jeg glæder mig over, at man nu er enige om at løsne de bindende mål og i højere grad give plads og råderum til lærernes faglighed. Man har set, at målene har taget fuldstændig overhånd, siger Pernille Nørgaard, der er formand for Lærerkredsen Køge og Stevns, og fortsætter:

- Undervisningsministeriet har tidligere understreget, at det var en misforståelse, at læringsmålstyring var et krav i reformen. Med den nye aftale i forligskredsen er grundlaget for den lokale beslutning helt væk, så jeg har en forventning om, at politikerne i Køge ændrer deres beslutning, siger Nørgaard.