Løbere i Borup skal være stærke

Køge - 15. maj 2017

Motion: Borup Løbeklub inviterer sammen med DGI Midt- og Vestsjælland til arrangement for alle med interesse for funktionel styrketræning

Af Henrik Førby Jensen

Borup: Løb er ikke bare løb. For at forebygge skader er funktionel styrketræning en god metode. Det er simpelt at gå til og kræver ikke specielt udstyr. Du bruger din egen krop og de naturlige redskaber, du finder omkring dig. Sammen med DGI sætter løbeklubben i Borup nu fokus på emnet tirsdag den 16. maj - og alle er velkomne.

Det er undervurderet, hvor meget effekt der er ved funktionel styrketræning. Det er skadesforebyggende og det kan skabe ændringer i din løbeteknik og give en bedre løbeøkonomi. Du bliver en bedre løber, fordi en stærk krop forhindrer, at man falder sammen i kroppen, når man bliver træt, påpeger Borup Løbeklub.

- Det er vigtigt for alle slags løbere, at man har en stærk core. Det gør det nemmere og sjovere at løbe. Vi bruger styrketræning som en del af løbetræningerne, men vi vil gerne gøre endnu mere ud af det, siger formand Britta Junker.

Stor effekt med styrketræning

Per Birkmose har mange års erfaring med at undervise løbere i funktionel styrketræning og er instruktør på aftenen. Med en kombination af teori og praksis får deltagerne oplevet på egen krop, hvordan man kan gøre styrketræning til en naturlig del af træningen.

- Det er ikke kun det at blive stærkere, men det er også motiverende og sjovt, hvis man laver nogle øvelser med sin løbemakker. De nemme og simple øvelser giver rigtig meget, og så kan man udvikle og inddrage flere øvelser, når man bliver bedre. Styrketræning for løberen behøver ikke tage særlig lang tid. Du kommer ret langt med få minutters styrketræning, siger han.

Fokus på løberen

Arrangementet henvender sig til alle løbere. Ikke kun medlemmer af Borup Løbeklub, men alle der kunne have interesse i at styrke kroppen. Det handler om ny inspiration, og det er noget som DGI Midt- og Vestsjælland tager alvorligt.

- I løbet af foråret vil vi gerne gøre noget for løberne, og derfor arrangerer vi en række kurser for løbere, der ønsker inspiration til deres træning. Hvis man skal bevare motivationen for at løbe, så skal der ske noget nyt, siger løbekonsulent Christina Otto Jensen.

Eventen finder sted tirsdag den 16. maj klokken 18.00 til 21.00 i Pejsestuen ved Borup Hallen. Tilmelding på www.dgi.dk/201717068000 senest den 14. maj.