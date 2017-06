Se billedserie Lørdag middag blev den lokale afdeling af Stafet For Livet skudt i gang på Køge Marina. Her gjaldt det kampem mod kræft og "Fighterne" var mødt op i gult. Det er deltagerne med sygdommen helt ind på livet. Ude på ruten var 600 deltagere fra 17 hold. Foto: Torben Thorsø

Løb for livet

Køge - 17. juni 2017 kl. 13:30 Af Torben Thorsø

Fællesskab: 600 mennesker fordelt på 17 seje hold havde lørdag taget løbeskoene på for at deltage i Stafet For Livet på Køge Marina.

Løbet samler penge ind til kampem mod kræft og da løbet blev skudt i gang havde den lokale formand for det verdebnsomspændende arrangement disse ord til deltagerne:

- Det er ikke for ingenting, at i er samlet i hold, for det er i sammenholdet, at vi finder styrken til at kæmpe i mod kræften.

Derefter blev de deltagerne fra de mange hold sendt ud på ruten - hvor de så løb det næste døgns tid for på den måde, at samle penge ind.

Rundt om på pladsen havde de forskellige hold også gjort meget ud af aktiviteter, der kunne være med til at rejse endnu flere penge.

Stafet for Livet foregår over et helt døgn, hvor holdene sender deres deltagere ud en eller flere runder.