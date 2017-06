Stort tillykke med huen: Line Nord Larsen omgivet af sin far, Køge Handelsskoles direktør Tim Christensen og Hans Severinsen, uddannelseschef på EUX & EUD Business. Foto: Køge Handelsskole.

Line blev klar til Peugeot

Køge - 20. juni 2017 kl. 13:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var summen af forventning på gangen, da Line Nord Larsen, som den første gik til den afsluttende eksamen på EUX Business. Familie, venner og ledelsen på EUX & EUD Business ventede spændt på at se den første EUX Business hue blive sat på hovedet. Line Nord Larsen fik 7 for sin præstation i afsætning. Huen kom på hovedet, propperne sprang og gangarealet blev fyldt af glæde, kram og roser. Og mandag fik Line Nord Larsen sammen med resten af sin årgang bevis på den afsluttende eksamen på første del af EUX Business.

Anden del skal erhverves via to år på læreplads for at få hele beviset på uddannelsen: Line Nord Larsen har allerede for længst fået en aftale om læreplads i hus:

- Jeg var så heldig at få mig en elevplads i vinter. Jeg fik den gennem netværk. En klassekammerat var blevet spurgt gennem en anden veninde, om hun kunne tænke sig at komme i lære på kontoret hos Peugeot i Køge. Hun afslog og Jeg fik pladsen på baggrund af faglige kvalifikationer - og fordi min veninde havde talt godt for mig. Det glæder jeg mig rigtig meget til, siger 26-årige Line Nord Larsen.

For Line Nord Larsen har der ikke været udlagt en fast linje:

- Da jeg var yngre, troede jeg, at jeg skulle noget helt andet. Jeg ville gerne have været noget indenfor kreative fag. Jeg har tegnet meget, og en overgang ville jeg også gerne have været beklædningshåndværker. Jeg troede simpelthen, jeg var en helt anden, siger Line Nord Larsen.

- For ti år siden tog jeg på en HG i Nykøbing Falster. Og en overgang uddannede jeg mig som dyrepasser i Roskilde, men der mange om buddet, og jeg fandt mig heller ikke til rette i det fag. For to år siden traf jeg et valg baseret på års søgen efter mig selv. Jeg ville gerne arbejde på kontor - og inden for offentlig administration. Det passede til min personlighed. Jeg begyndte derfor på EUX Business på Køge Handelsskole - og har ikke fortrudt det et øjeblik:

- Her er rart at være, fagene er spændende, lærere er dejlige og har haft gode klassekammerater. Jeg har kommet til det rette sted, siger Line Nord Larsen, som undervejs i de mundtlige eksaminer har fået 12 i engelsk og 10 i it.

- I løbet af min tid på Køge Handelsskole har jeg fundet ud af flere sandheder om mig selv: Jeg har flair for økonomi og jeg synes, det er sjovt og interessant. Derfor valgte jeg også undervejs at skifte retningen fra administration over til økonomi. Da jeg var yngre, var jeg overbevidst om, at jeg var talblind. Men her har jeg i stedet opdaget, at matematik er spændende og det har vakt min interesse for erhvervsøkonomi på første år og virksomhedsøkonomi på andet år af min EUX Business, siger Line Nord Larsen.