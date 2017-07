Lille fly måtte nødlande

En husejer i Lille Skensved ringede lørdag klokken 14.23, fordi han havde set et fly flyve meget lavt hen over hans hus. Han gik ud for at se, hvad der var sket men fandt ikke flyet. Politiet sendte også patruljer til stedet men fandt heller ikke noget fly til gengæld kunne man fra Roskilde lufthavn oplyse, at en pilot var nødlandet med et ultralight fly ved Lille Skensved. Ingen kom til skade og Havarikommissionen er orienteret om episoden.