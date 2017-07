Se billedserie Både pigekoret og Cantoriet deltager til kyndelmisse.

Ledige pladser i pigekor

Køge - 01. juli 2017

Hvis du er 12 år, eller fylder inden for nærmeste fremtid, har du nu muligheden for at blive en del af et dygtigt pigekor i Køge Kirke. Organist Christina Damm fortæller: "Når vi, den 23. august, starter igen har vi ledige pladser, da nogle af de piger der synger her i øjeblikket, skal videre med uddannelse eller lignende."

Anne Kirstine Mathiesen, der også er organist i Køge Kirke fortæller lidt om koret: "Vi er et ambitiøst pigekor, så derfor forventer vi at man kan synge rent og koncentrere sig. Når det så er sagt, gør vi også meget for at pigerne har det godt sammen socialt - og selvfølgelig laver vi også sjov og hygger os."

Koret øver onsdage fra 15-18 i Sognegården overfor kirken, og selvom man måske har mange lektier i skolen, er øvetiden sammen med koret givet godt ud. Anne fortæller videre: "I min egen tid i Køge Kirkes Pigekor kan jeg tydeligt huske korprøverne. Det var som om man blev fyldt op med glæde og energi ved at øve sammen med de andre piger, få brugt stemmen og lytte til musikken."

Koncerter og optagelse

Koret medvirker ved alle højmesser, jul, påske, pinse, børnegudstjenester med flere. Desuden prioriterer Anne og Christina, der også er korets dirigenter, højt at finde nyt og spændende musik i forskellige genrer. Christina fortæller: "Når vi laver temakoncerter er det vigtigt for os, at vi møder pigerne i deres interesser, derfor forsøger vi altid at finde noget musik vi alle synes er godt. Vi synger både klassisk og rytmisk"

Anne afslutter: "Inden man kan synge med hos os fast, vil vi gerne lige have den pågældende pige til en lille audition - bare for at høre stemmen og møde hende inden hun indgår som en helhed i koret."

Køge Kirkes Pigekor har ledige pladser ved skolestart 2017. For spørgsmål, nærmere info eller tilmelding kontakt Anne Kirstine Mathiesen på am@koegekirke eller Christina Damm på stinadamm@gmail.com.