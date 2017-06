Se billedserie Malerbranchen har mistet mange medlemmer siden finanskrisen i 2008 og efterlyser nu flere hænder, fortæller Svend Poulsen, der er næstformanden i Danske Malermestre. Foto: Kim Rasmussen

Leder efter flere hænder: Malerbranchen mangler arbejdskraft

Køge - 06. juni 2017 kl. 17:01 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden finanskrisen ramte Danmark og resten af verden for ni år siden er 5000 medlemmer og malersvende forsvundet fra malerbranchen. Det vurderer Svend Poulsen, der er næstformand i Danske Malermestre.

I 27 år har han siddet i bestyrelsen for Køge Malerlaug, hvor han også var formand indtil for nylig.

- Efter krisen forsvandt folk ud i andre brancher, og nu er det svært at få dem tilbage igen. Mange af dem har det for godt, siger Svend Poulsen.

Han er også indehaver af Maler-Svend ApS, der har base på Falkevej i Køge. Her mener han, at der ville mangle folk til maleropgaver, hvis det ikke var for udenlandsk arbejdskraft.

- Jeg kan godt frygte, at hvis der ikke sker noget, og hvis det her ikke tages alvorligt, vil der i fremtiden mangle dansk arbejdskraft i endnu højere grad, pointerer Svend Poulsen.

Arbejdet med at skaffe flere folk kræver ifølge den erfarne malermester et godt samarbejde.

- Det er en fælles opgave for fagforeningen og malermestrene. Det nemmeste ville være at tilbyde folk flere penge, men det er ikke holdbart, siger Svend Poulsen og fortsætter:

- Det handler om at tage ud og finde dem igen, for de er lavthængende frugter sammenlignet med at skulle uddanne helt folk nye til branchen.

Næstformanden i Danske Malermestre påpeger, at uddannelse også er en mulighed for at få flere hænder. Det kræver dog, at uddannelsesstederne bliver sat i et positiv lys.

- Erhvervsskolerne har været talt ned, og i en årrække er de blevet brugt som skraldespand for gymnasiet. Jobcentre og politikere har glemt erhvervsskolerne, men det er ikke alle, som kan være studenter, siger Svend Poulsen.