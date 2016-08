Det har været en stor opgave for formand for Teknik- og Miljøudvalget, Mette Jorsø (V), at få lavet en landdistriktspolitik. Efter en lang proces lykkedes det at opnå fuldt flertal for politikken denne uge, og det bebudede hun skulle fejres med champagne. Pressefoto

Landsbypolitik med fuldt flertal

28. august 2016
Af Trine Møller Pedersen

Debat og politisk armlægning siden november 2014 endte denne uge med, at Køge Kommunes Landdistriktspolitik blev vedtaget i byrådet. Alle partier fra Enhedslisten til Liberal Alliance stemte for, og formand for Teknik- og Miljøudvalget, Mette Jorsø (V), bebudede, at hun ville fejre resultatet ved at åbne en flaske champagne.

- Det har været en meget lang og lærerig proces, hvor det faktisk er lykkedes at opnå bredt enighed, ligesom vi faktisk har fået indskrevet stort set det hele fra de høringssvar, der er kommet fra 18 landsbyer. Vi har tilladt os at undlade nye forslag, der koster penge, ligesom spørgsmålet om landsbypuljen er en del af budgetforhandlingerne, siger Mette Jorsø, der tilføjer, at hun nu glæder sig til at lancere politikken og få den til at virke i praksis.

Landdistriktspolitikken består af forskellige indsatsområder, som blandt andet skal styrke det lokale fællesskab, erhvervslivet og nye boformer. Den indebærer samtidig, at der oprettes et Landsbyforum, hvor borgere i landsbyerne og byrådet sammen arbejder på at udnytte alt det potentiale, som der er i Køges landsbyer.

Formuleringer om blandt andet skel mellem land og by blev tilrettet i timerne op til byrådsmødet.

- Jeg har oplevet små mirakler i dag, grinede Enhedslistens Niels Rolskov, før han stemte ja i salen.

- For os betyder det meget, at landsbyerne får et forum i stil med busborgergruppen, hvor man kan tage sager op i et forum, hvor der både er repræsentation af politikere og borgere, sagde Erling Larsen (S), der også har været kritisk over for Venstres nyskrevne udgave af landdistriktspolitikken.

Landdistriktspolitikken kommer til at indgå i en opdateret udgave af Køge Kommunes kommuneplan. Arbejdet med kommuneplanen bliver igangsat i 2016.

Kommunes landdistrikt består af 33 landsbyer, sommerhusområder og det åbne land. Her bor der cirka 12 procent af kommunens borgere.