Ølsemagle landsby får ny lokalplan, der giver borgerne mulighed for at udstykke. Indbyggerne skal i grove træk have det, som de vil, lyder det fra Teknik- og Miljøudvalget. Foto: Elmer Madsen

Landsby får lov at udstykke efter lang tid i syltekrukken

Køge - 14. januar 2017 kl. 05:17 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Adskillige års tovtrækkeri om udviklingen af Ølsemagle landsby ser nu ud til at ende lykkeligt med et nyt lokalplanforslag, der i moderat omfang giver en del indbyggere lov til at udstykke i området.

Det skriver DAGBLADET.

Mette Jorsø (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget, udtrykker glæde over, at det nu er lykkedes at finde en model til udvikling af landsbyen, som alle er tilfredse med, efter at landsbyen i hendes optik »er blevet syltet« i de senere år.

Også Tonny Grønn, formand for Ølsemagle Landsbylaug, ser med tilfredshed på det nye lokalplansforslag:

- Det giver os ro, at vi nu kan få love at udstykke, og at planerne er tilpasset, så vi borgere kan acceptere det. Jeg kan ikke udtale mig for alle, men jeg tror, at de fleste vil være tilfredse, siger Grønn til DAGBLADET og fortæller, at der før dette forslag har været fem udspil, som man i landsbyen ikke kunne acceptere.

Det ventes, at udstykningen samlet vil betyde yderligere 30 til 40 boliger i landsbyen, der ligger endog meget tæt på den kommende Køge Nord-bydel.