Laila stopper i biografen

Køge - 07. juli 2017 kl. 11:06

Efter 32 år i biografbranchen har Laila Christensen valgt at takke af som biografchef. Ny biografchef i Køge bliver 33-årige Lennart Andersson, som har lang biograferfaring fra Nordisk Film Biografer.

- Jeg er utroligt glad for og stolt over at have været med til at åbne en ny og stor biograf i Køge - og selvfølgelig over at have drevet biograf i byen i så mange år. Det har været en fantastisk tid med mange gode oplevelser. Det er kommet bag på mig, hvor meget mere administration en stor biograf kræver, og det er ikke det, der driver mig. Derfor synes jeg, det er det rigtige tidspunkt at takke af på og ønsker nu at bruge min tid på andre opgaver. Jeg overlader derfor roret til næste generation, og glæder mig til at nyde biografen som privatperson i stedet, siger Laila Christensen.

Direktør for Nordisk Film Biografer, Lars Jørgensen, udtaler:

- Vi har været utroligt glade for samarbejdet med Laila omkring etableringen af vores nye biograf og havde gerne fortsat samarbejdet mange år endnu. Men vi har selvfølgelig fuld respekt for Lailas ønske om at bruge hendes tid på andet end biografer. Laila har gjort et formidabelt arbejde med at få den nye biograf sat i drift og åbnet op for Køges borgere, og det er vi meget glade for.

Laila Christensen stopper i Nordisk Film Biografer Køge med udgangen af juli måned, hvorefter ledelsen af biografen vil overgå til Lennart Andersson.

Køges nye biografchef har flere års erfaring som leder i Nordisk Film Biografer, hvor han både har arbejdet i Palads og Imperial i København. Han har stor erfaring med at styre en biograf med mange sale og et stort personale og har gennem tiden taget imod biografgæster i alle aldre. Lennart glæder sig til at føre biografen videre i Lailas ånd.

- Jeg ser frem til at drive biograf i Køge, der i den grad er i vækst, og det glæder jeg mig til at blive en del af. Det er et stort privilegium at overtage biografdriften i Køge efter en så dygtig biografperson som Laila Christensen, og jeg vil gå til opgaven med stor ydmyghed og stolthed, siger Lennart Andersson.