Bibliotekar Randi Petersen anbefaler en stribe af gode gamle klassikere som ferielæsning.

Læs en klassiker i ferien

Køge - 23. juli 2017 kl. 07:00 Af bibliotekar Randi Petersen KøgeBibliotekerne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I ferien vil jeg læse en klassiker. Jeg vil træde ud af hamsterhjulets snurren og lægge de punktopstillede dokumenter væk. Men inden jeg aktiverer mit ikke-til-stedet-autosvar i Outlook, vil jeg affyre 6 salutter for litteraturens klassikere.

1. Langsomheden som kontrast til hverdagens høje tempo

I dagligdagen går det tjept, når vi læser. Vi skimmer siderne og skipper dem hurtigt igen, hvis pointerne ikke ligger ligefor. En klassiker derimod sagtner læsehastigheden og når tempoet bliver sænket, opfatter vi ting i teksten, som vi ellers ikke ville have lagt mærke til. Vi nærlæser.

2. Lang holdbarhed

Færdig. Næste ... Nej, stop! Klassikeren bider sig fast og bliver ved at rumstere i bevidstheden efter endt læsning. Desto mere du tænker over historien og dens karakterer, desto flere lag opdager du.

3. Mental tidsrejse

Du kan selvfølgelig ikke forlade din samtid, men når du læser en klassiker, kan du lægge afstand til samtiden på samme måde, som når du på rejser til fjerne destinationer ser det hjemlige og velkendte med nye øjne. Klassikeren er noget at det tætteste, du kan komme en mental tidsrejse.

4. Stort ordforråd

Folk der læser for fornøjelsens skyld får, et større ordforråd end dem, der kun læser i uddannelses- og arbejdsregi. Og ikke nok med det - forskningen viser også, at dem der læser "højpandet skønlitteratur" (klassisk og moderne litteratur) får et endnu større arsenal af ord og begreber.

5. (Gen)optræn hjernen

Vores evne til at holde koncen

trationen er udfordret af mange afbrydelser - og fristelser ... (åh beklager, jeg skulle lige tjekke Facebook) ... Det forhindrer os i at komme i den tilstand, hvor vi kan tænke dybt, komplekst og koncentreret. At læse træner hjernen, som styrketræning styrker musklerne. At læse klassikere er at træne hjernen med vægtlodder.

6. Fordi det er godt!

Hvad gør en bog til en klassiker? Det korteste svar er: at den holder. På tværs af tider og hen over landegrænser holder den. Den holder til vilde fortolkninger, dramatiseringer og udlægninger. Og vigtigst af alt: klassikeren holder, fordi den giver form til alle de følelser og tanker, der karakteriserer det at være et menneske.

6 klassiske favoritter:

- Buddenbrooks af Thomas Mann

- Til fyret af Virginia Woolf

- Det store stilehæfte af Agota Kristof

- Slottet af Franz Kafka

- Vredens druer af John Steinbeck

- Sære historier af Villy Sørensen