Lær babymassage på Borup Bibliotek

Babymassage øger barnets kropsbevidsthed, stimulerer sanserne og er med til at danne grundlaget for den motoriske udvikling. Mandag 21. august kl. 10.30 instruerer Sonja Bomberg fra Circle of Mindfulness i babymassage på Borup Bibliotek. Massagen virker beroligende på det lille barn og giver forældre/barn en god stund sammen.

Babybiblioteket holder små hyggelige foredrag om de mindste børns udvikling og pleje, som bibliotekerne i Køge Kommune afholder i formiddagstimerne. Her er plads til barnevogne indendørs. Her er puslefaciliteter og her kan babyerne kravle, pludre og ligge på tæpper, imens deres mor eller far får viden og inspiration til hverdagen. Få det nye program for efterårets arrangementer på biblioteket.