Jeanette Kühnel med den nye GigaLaser. Foto: JCJ Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Læge "bevæbnet" med GigaLaser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læge "bevæbnet" med GigaLaser

Køge - 15. maj 2017 kl. 09:00 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeanette Kühnel har de sidste 20 år arbejdet som læge, både som privatpraktiserende og i dag som overlæge ved Smerteklinikken på Sjællands Universitetshospital. Hun er gennem årene oftere og oftere stødt på patienter, der har efterspurgt en anden behandlingsform end det, den etablerede lægeverden tilbyder.

"Ét er, at jeg kan anbefale forskellige typer medicin for at dulme smerterne, men med min efterhånden mangeårige erfaring, oplever jeg bare, at mange patienter egentlig gerne vil have en medicinfri smertelindring - og behandling, hvor kroppen selv hjælper til med heling," siger Jeanette Kühnel.

"Man kan sige, at jeg med denne smertelindringsklinik bygger bro mellem den konventionelle lægevidenskab og en mere holistisk tilgang, men hvor det stadig er fagligheden, der er i højsædet."

Efter åbningen af klinikken i marts har Jeanette Kühnel oplevet en stigende interesse og ikke mindst haft adskillelige tilfredse patienter igennem. For eksempel kom en 35-årig mand fra Lolland til klinikken efter en arbejdsskade, hvor han havde brækket håndrodsknoglen. "Dommen" fra ortopædkirurgen lød på fire-seks måneder om at hele, og minimum 20 uger, før han kunne regne med at vende tilbage på jobbet. Han kontaktede Jeanette og efter to behandlinger ugentligt i fem uger med en GigaLaser, viste røntgenbilleder, at helingen af bruddet var sket langt hurtigere end forventet - og han var tilbage på arbejdspladsen allerede 11 uger efter uheldet.

"Dét, at patienten kontaktede mig så hurtigt efter uheldet, betød, at vi kom i gang med det samme - hvilket gør helingen endnu hurtigere," siger Jeannett Kühnel.

"Købet af GigaLaseren her til klinikken har været en fantastisk investering og medvirker til, at vi kan sætte turbo på den naturlige heling. Der er intet hokus pokus over den, men det laserlys, den udsender, trænger dybt ind i hver enkelt celle, hvor det omdannes til ren energi, der accelerer den naturlige helingsproces og samtidig minimerer ardannelse og andre komplikationer," fortæller Jeanette Kühnel.

Hun beretter også gladeligt om en nylig patient med begyndende symptomer på slidgigt, som netop har været igennem et forløb, hvor smerterne allerede forsvandt efter de første to behandlinger. GigaLaseren hjælper gigtpatienter med at reducere hævelsen omkring leddene, så deres mobilitet stiger, og det giver gigtpatienter en langt bedre hverdag.

Læs mere på www.klinik-kühnel.dk.