Jeppe Lindberg (LA) kalder budgetoverskridelserne i Køge Kommune for dårlig økonomistyring. Foto: Trine Møller Pedersen

LA raser over budget-overskridelser: Dårlig håndtering af økonomien

Køge - 27. maj 2017 kl. 18:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tillægsbevillinger, træk fra kommunekassen og nedjusterede forventninger til årets overskud på den primære drift. Økonomien i Køge Kommune er presset i bund, og hos politikerne er der enighed om at finde de nødvendige penge.

Ét sted er der dog uenighed. Mens overskridelserne af flere bliver kaldt for »uforudsete udgifter«, mener Liberal Alliance, at der er tale om dårlig håndtering af kommunens økonomi.

- Vi fik allerede at vide i februar, at der var ugler i mosen. Der har været flere indikatorer på specialområdet, som vi også så sidste år, så der er ikke blevet udvist rettidig omhu, siger byrådsmedlem Jeppe Lindberg (LA).

Han peger både på et politisk og forvaltningsmæssigt ansvar.

- Der er et politisk ansvar hos udvalgsformændene, men forvaltningens ansvar er præcis lige så stort. Vi står for de politiske linjer og beslutninger, mens forvaltningen er eksperterne, så hvis vi ikke kan få nok viden, har forvaltningen svigtet deres job, siger Lindberg.

Mens LA-politikeren raser over dårlig økonomistyring, er man hos SF helt uenig. Her sidder Thomas Kielgast (SF), der som formand for Børneudvalget i Køge Kommune har oplevet de stigende udgifter på specialområdet fra nærmeste hold.

Udover at kalde sagen om de ulovligt høje opkrævninger for frokostordninger for »en klar fejl«, mener udvalgsformanden ikke, at man har håndteret økonomien forkert.

- Vi kan ikke undlade at give børn støtte, hvis det først er besluttet, så det har ikke noget med økonomistyring at gøre, siger Thomas Kielgast og uddyber:

- I slutningen af sidste år vidste vi godt, at det gik den forkerte vej, men det er ikke det samme som, at man ikke kan rette op på det. Der har så været et ekstremt pres, og vi har brugt mange penge på anbringelser og støtteordninger, men det er penge, som borgerne har krav på.