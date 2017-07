En beboer på bostedet Pedersvænge, Hanne Odér Jørgensen, fortalte i DAGBLADET sidste lørdag, at hun mener, at personalet er så ofte på kursus, at det går ud over omsorgen for beboerne.

LA: Helt hen i vejret at sende 100 medarbejdere på kursus i aikido

Køge - 15. juli 2017 kl. 14:07 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var med stor undrer, at medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Jeppe Lindberg, læste om, at Køge Kommune sender 100 medarbejdere på kursus i den japanske kampsport aikido for at blive bedre til konflikthåndtering på kommunens socialpsykiatriske bosteder og væresteder.

Hjemvendt fra ferie sætter han spørgsmålstegn ved, om investeringen i kurset er pengene værd. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Jeg synes, det er fuldstændig hen i vejret og meget eksperimentielt. Det skal vi måske komme væk fra i social- og psykiatriområdet. For mig lyder det som noget projektmageri, hvor nogen har syntes, at det var en brandgod idé uden at tjekke, om der ligger noget forskning bag. Jeg ser gerne, at vi undlader at gå i gang med ting, fordi det lyder godt og hyggeligt. Altså at der på hele socialområdet ligger en forskningsbaseret indsats bag, frem for hvad der lyder spændende og fedt, siger Jeppe Lindberg, der er fra Liberal Allicance.

De hundrede medarbejdere har hver været på kursus i 15 timer. Det svarer til et forbrug på 1500 mandetimer eller 40 ugers arbejde for én medarbejder. Ifølge DAGBLADETs oplysninger har det samlet kostet kommunen 365.000 kroner. Pengene er ikke finansieret ud af social- og sundhedsudvalgets kasse, men af en personalekasse, der hører under Økonomiudvalget.

Men formand for Social- og Sundhedsudvalget, Dora Olsen (DF) forsvarer beslutningen om at sende hundrede medarbejdere af sted.

- Sikkerheden for personalet skal være i top. Det kan vi se på de sager, der har været. Bostederne har borgere med mange forskellige diagnoser. Om det kursus er det rigtige, kan hverken Jeppe Lindberg eller jeg vurdere. Men jeg har forstået ud fra det, jeg har fået at vide, at det er et spørgsmål om, at vores personale skal kunne konflikthåndtere, inden konflikten opstår, siger Dora Olsen.

Hun henholder sig til, at beslutningen om at sende de mange medarbejdere af sted har været behandlet i kommunens medarbejderudvalg.

- Uden at jeg vil forsvare det kursus på nogen måde, har jeg tillid til, at medarbejderne ved, hvad de anbefaler, siger Dora Olsen.

