Kvinde overfalder mand på tanken: Mangler pølsehorn

Tirsdag eftermiddag klokken 15.14 købte en 37-årig mand to pølsehorn på tanken. Umiddelbart efter kom en 51-årig kvinde ind i forretningen med sine to børn på 10-12 år, hvor hun overfusede dels ekspedienten og dels den 37-årige, idet hun var sur over, at der ikke var flere pølsehorn at købe.