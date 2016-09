Kunstneren ZUZA har doneret et værk til Søndre Havn. Det kan man høre mere om ved et arrangement på området.

Send til din ven. X Artiklen: Kunstværk til Søndre Havn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstværk til Søndre Havn

Køge - 21. september 2016 kl. 18:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunstneren ZUSA, som ellers er bedst kendt for sin street-art i de Københavnske gader, er blevet så begejstret for Søndre Havn, at han har doneret et af sine kunstværker til Køge Kyst. Værket bliver indviet med fernisering, noget godt til ganen og fremvisning af dokumentaren ZUSA Street torsdag den 22. september på Søndre Havn.

Den simple bogstavkombination ZUSA ses mange steder i Københavnsområdet - på vægge, gavle og broer, ofte i travle byrum der hver dag gennemstrømmes af tusindvis af mennesker. Men nu kan de fire ikoniske bogstaver også opleves i Køge.

Den kreative bagmand bag ZUSA, Anders Thordal, har nemlig valgt at donere et af sine værker til Søndre Havn.

- Jeg kan godt lide at arbejde i det urbane miljø, for det giver nogle muligheder for at blande kunsten med forskellige former for arkitektur. I København er der ikke så mange steder mere, hvor der er plads til at lave sjove ting, for alt skal være så planlagt. Heroverfor er Søndre Havn et spændende urbant udviklingssted, hvor der er plads til at vise kunst, siger han.

For at fejre at kunstværket nu har fået et nyt hjem, inviterer Anders Thordal sammen med Køge Kyst og Ungdomskulturhuset Tapperiet til fernisering for værket på Søndre Havn efterfulgt af aftensmad og filmfremvisning i Tapperiet. I dagens anledning vises Tao Nøragers dokumentar ZUSA Street, som fortæller historien om graffitipioneren, der sætter sin signatur på hovedstadens urbane lærreder selvom han er lænket til en kørestol på grund af sklerose. Arrangementet er for alle og det sker torsdag den 22. september kl. 17.20-20.00. Det er gratis at deltage i arrangementet og der kræves ingen tilmelding. arrangementet skydes i gang klokken 17.30 med fremvisning af ZUSAs værk. Multikunstneren John Khan holder tale og Køge Kyst inviterer på snacks og øl.