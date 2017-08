Et kapitel slutter og et nyt begynder for Jakob Baggesen og hans familie. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Kunstnerisk leder takker af

En markant skikkelse i Køges kulturliv har efter ti års indsats i ungdomskulturhuset Tapperiet valgt at tage hul på et nyt kapitel af sit liv. Husets kunstneriske leder har ganske udramatisk sagt sin stilling op. Den 29-årige Jakob Andreas Veisig Baggesens kæreste Mai-Louise er kommet ind på Designskolen i Kolding og parret er faktisk allerede flyttet til Jylland med deres halvandet år gamle søn Bille Johannes.

- Tapperiet har været mit omdrejningspunkt - jeg har brugt en tredjedel af mit liv her og har været mere her end derhjemme i mine vågne timer. Jeg har arbejdet sygt meget og huset har betydet rigtig meget for min personlige udvikling, konstaterer han med et udtryk, der signalerer glæde og tilfredshed med de mange timers indsats.

- Vi vil gerne være et spillested, der favner både skæve og eksperimenterende indslag og interessante mainstream navne. I efteråret får vi for eksempel besøg af Kim Larsens søn Hjalmar, den århusianske gangster-rapper Mahur og en gammel kending som Kasper Winding, der giver solokoncert, fortæller Jakob Baggesen. Han har dog også hyret den amerikanske jazz-trommelsager Brian Blade i selskab med en engelsk bassist og en dansk saxofonist.

Med tiden lykkedes det Tapperiet at opnå status som regionalt spillested - men sidste år mistede Tapperiet den position og dermed også den økonomiske støtte fra staten. Jacob Baggesen har indgået en aftale med Tapperiet om fortsat at være tilknyttet som booker via mail, telefon og en ugentlig arbejdsdag i huset. Og målet er klart. Ganske vist bliver det andre, der fremover kommer til at stå for personaleledelse og får ansvaret for Tapperiets kunstneriske profil, men Jacob Baggesen vil fortsat give sit bidrag og bruge sit netværk til booking og PR.