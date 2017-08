Se billedserie Der var fine muligheder for at gå på opdagelse mellem en række eksempler på lokalt kunsthåndværk på weekendens markedsdag på Søndre Havn. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Kunsthåndværkere indtog Oplevelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunsthåndværkere indtog Oplevelsen

Køge - 14. august 2017 kl. 10:36 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

32 udstillere var på plads på Søndre Havn i weekenden for at give gæsterne et indblik i, hvad de lokale kunsthåndværkere kan byde på. Rammen var Køge Kunstforenings markedsdag i området Oplevelsen - markedsdagen er ved at blive en årlig tradition, og de 32 udstillere i år var rekord, så det er et marked i vækst.

Også i år var der stor opbakning fra publikum. Parkeringspladsen var fyldt, og bilerne holdt i en lang række på Søndre Molevej dagen igennem. Mange benyttede sig også af lejligheden til at få frokost på stedet. De 200 portioner mad af lokale råvarer blev alle solgt, og det var ikke sært, for hvor går man ellers hen og finder et glimrende måltid mad til bare 30 kroner?

I boderne fandt gæsterne alt fra smykker og keramik til hjemmedrejede træfigurer og hjemmelavede knive, og de fleste steder kunne man også få en snak med kunsthåndværkerne selv om deres unikke produkter. Gårdbutikken Engvang fra Strøby deltog også med et udvalg af saft, marmelade og friske bær, og flere gange undervejs i løbet af dagen kunne man sætte sig til rette midt på pladsen for at høre historie, da forfatter Charlotte Blay fortalte om Himmelborgens Hemmeligheder på en alt i alt meget vellykket dag.