Køge Kunstforening lagde masser af knofedt i arbejdet med at indrette lokalerne i gården ved Brogade 19, men foreningen var også klar over, at lokalerne på et tidspunkt ville blive lejet ud til anden side. Nu er foreningen så igen hjemløs og på jagt efter et nyt sted til deres aktiviteter. Foto: Henrik Førby

Send til din ven. X Artiklen: Kunstforening igen hjemløs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstforening igen hjemløs

Køge - 13. september 2017 kl. 18:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kunstforening er igen blevet mobil, men vil meget gerne under tag igen, så der kan bruges kræfter på udstillingerne i stedet for på boligjagten. Det er efter en tid, hvor de ellers har haft fast adresse i en af gårdene ud til Brogade.

- Nu er vi så på gaden igen og leder efter lokaler hist og pist, fortæller Gitte Dyrløv, der er formand for foreningen.

Hun fortæller videre, at det både er godt og skidt at være »on the road again« med kunsten:

- Det er jo positivt, at nye lokaler giver nerve og nye oplevelser for publikum samtidig med, at der også er udfordringer i ophængningen, når det er nye omgivelser. Bagsiden er så, at det kræver meget arbejde og uforholdsmæssigt mange kræfter at rykke ind i nye lokaler hele tiden.

Så på den baggrund vil kunstforeningen meget gerne have faste rammer igen til fremtidige udstillinger.

- Vi vil jo helt bruge vores kræfter på udstillingerne, påpeger Gitte Dyrløv og fortæller, at hvis nogen i Køge har egnede lokaler til kunstforeningen, så må de meget gerne tage kontakt. Køge Kunstforening vil meget gerne blive i Køge, hvor mange mennesker har mulighed for at komme forbi til de kommende udstillinger.

Foreløbig er foreningen flyttet over gaden, hvor Brogade 12 er stedet for de kommende udstillinger.