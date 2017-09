Se billedserie Kan der være knald på farverne, når kunsten kommer på hospital, sørger KØS Museum for kunst i det offentlige rum med deres seneste udstilling: Hvad gør kunst på hospitaler«. Her er det museumsdirektør Ulrikke Neergaard og kurator Lene Bøgh Rønberg. Foto: Jørgen Jørgensen

Kunsten på hospital

Køge - 10. september 2017

Hvad gør kunsten på hospitaler?

Det er det overordnede spørgsmål som KØS Museum for kunst i det offentlige rum stiller med museets nye udstilling, hvor der både bliver set på ,hvad kunsten kan gøre for patienterne og tankerne bag overhovedet at invitere kunsten indenfor på hospitalets gange.

- Vi har kigget på, hvad den helende arkitektur skal indeholde og her arbejdet med en kortlægning af samtidskunsten på hospitalerne i dag, fortæller Lene Bøgh Rønberg, der er kurator og forskningsleder på udstillingen. Hun forklarer at udstillingen også anskueliggør, hvordan samtidskunsten på hospitalerne går i dialog med patienterne.

Baggrunden for udstillingen er, at stat og regioner netop i disse år bygger og renoverer hospitaler for omkring 42 milliarder kroner. Forventningerne til de nye byggerier er høje både til teknologi og til at skabe humane og helende rum for patienten, her spiller kunst en central rolle. Museet har også fundet det interessant at beskæftige sig med emnet hospitalskunst i Danmark, da man få steder er gået så omfattende og gennemgribende til værks.

Mens KØS meget gerne vil vise mangfoldigheden, så har museet ingen intentioner om at pege på, hvad der virker og hvad der ikke virker.

- Vi er ikke ude på at fortælle, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Det her er ikke empiri og noget, der kan sættes på formel, da det er den enkeltes møde med verden, konstaterer Lene Bøgh Rønberg og forklarer, at det handler om at indkredse en række faktorer i debatten, så man kan få et kvalificeret overblik over hospitalskunsten i dag.

Udstillingen kan ses frem til 1. april 2018.