Kulturhus i Bjæverskov?

Køge - 18. maj 2017 kl. 13:54 Af Torben Thorsø

Køge: Det gamle bibliotek i Bjæverskov kan genopstå som Kulturhus.

Det foreslår Erik Swiatek (S), der har ændret syn på sagen, siden biblioteket blev lukket og tømt for bøger og andet indhold:

- Man har lov til at blive klogere og det er jeg blevet. Da jeg som formand for Kulturudvalget stod bag lukningen af bibliotekerne i Ejby og Bjæverskov var de min helt klare opfattelse, at Bjæverskov med et stort forsamlingshus og en stor og moderne sognegård havde de nødvendige mødefaciliteter til brug for foreningerne og brugergrupper i byen. Men jeg har måttet erkende, at dette ikke er tilfældet. Så jeg må acceptere at der er et behov for et kulturhus i Bjæverskov.

Han har selv mødt flere lokale, der undrer sig over, at huset nu bare står tomt. Muligheden for at udnytte huset er også nævnt i det idekatalog, der er knyttet til den kulturstrategi som Kultur- og idrætsudvalget netop har sendt i høring.

Den nuværende formand for kultur- og idrætsudvalget pointerer, at det har hele tiden været Venstres holdning, at huset skulle bruges og gerne af de lokale:

- Vi har aldrig sagt kategorisk nej til, at Bjærverskov Bibliotek kunne bruges af de lokale, hvis der kan skabe opbakning til det. Vi står i øjeblikket med et hus som vi ikke ved, hvad vi skal bruge til og vi ved at der er nogle i Bjæverskov, der har brug for et mødested. Så hvis der er nogle lokale, der har en ide til, hvad der kan foregå i huset, så vil jeg meget gerne tale med dem, siger Anette Simoni.

Hun er i øjeblikket ved at orientere sig om mulighederne i forbindelse med bygningen i Bjæverskov.