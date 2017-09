Krop og sind på rette vej

Plads til nye tanker

Behandlingen bygger på, at sindet er energi skabt af tanker og overbevisninger. Tanker, du måske har glemt, du selv styrer. Så nu styrer de dig og gamle overbevisninger, der ikke en gang er dine egne, men nogle du har med dig fra barndommen. Uden at stille spørgsmål ved dem er de blevet din sandhed. Her kan energien også påvirkes til at tjene dig bedre. Ved at slippe gamle overbevisninger, gives plads til nye tanker, der er mere hensigtsmæssig for dig der, hvor du er i livet nu.