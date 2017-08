Kritik af litauisk firma efter dødsulykke

Det skyldes manglende brug af sikringsudstyr ved arbejde i højden, at en 46-årig mand fra Litauen mistede livet, da han den 4. juli i år styrtede 10 meter ned på et betongulv under arbejde på en lagerbygning på Værftsvej. Det skriver Fagbladet 3F.

- Jeg var ikke selv tilstede, da ulykken skete. Men jeg var på pladsen om morgenen, hvor det regnede, og taget var glat. Jeg sagde derfor til folkene, at de skulle passe på og ikke skulle gå på taget, før det var tørt, siger Andrius Nargelas, der er indehaver af den litauiske virksomhed L-Work i Herlufmagle og forklarer, at den 46-årige landsmand og fire andre litauere arbejdede for et litauisk firma, der var hyret af L-Work for en periode på to-tre uger.