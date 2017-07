Køge Kommune bruger mellem 225.000 og 315.000 kroner på at uddanne medarbejdere på bosteder og væresteder i Aikido. Foto: Katrine Wied

Kritik af alternativ konflikthåndtering på bosteder

Køge - 08. juli 2017 kl. 06:25 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommune satser massivt på den japanske kampsport Aikido til at dæmme op for et stigende antal konflikter og voldelige episoder på bosteder og væresteder og sender 100 medarbejdere på kursus. Hos FOA undrer man sig. Det skriver DAGBLADET Køge.

Her er man bekymret for et generelt stigende brug af alternative kursusudbydere og -redskaber og frygter, at det går ud over fagligheden i socialpsykiatrien.

- Vi har en tendens til at gøre alle mulige ting, uden at vi egentlig ved, om de virker. I min bog skal det være et supplerende tiltag til en grundlæggende forebyggelsesindsats. Det primære skal være, at man skal bruge sin faglighed til at sikre, at man ikke havner i situationer, hvor borgeren bliver udadreagerende, siger arbejdsmiljøkonsulent Charlotte Bredahl fra FOA.

Køge Kommune har valgt at satse på Aikido som forebyggende metode, der skal klæde medarbejderne bedre på til at håndtere konflikter.

- Der er en del overfald på de psykiatriske væresteder. Men i stedet for at sætte vagter på og andre sikkerhedsforanstaltninger har vi valgt at sende medarbejderne på noget mentaltræning, så vi selv er klædt på til at hindre, at de voldelige overfald overhovedet er muligt, siger direktør for velfærdsforvaltningen i Køge Kommune, Svend Tabor.