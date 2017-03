Kenni Rasmussen, radikal spidskandidat, fik for nylig afslag på aktindsigtsbegæring i et Køge Idrætspark-notat, fordi notatet angiveligt ikke fandtes. Men årsagen til afslaget skal findes i en misforståelse, lyder det fra kommunen. Notatet var arkiveret under »Køge Park«, ikke Køge Idrætspark, hvilket gjorde det sværere at finde. Notatet er fra januar 2016 og belyser økonomien i et muligt superligastadion i Herfølge eller Køge. Illustration: Arkitekterne Køge

Send til din ven. X Artiklen: Kritik af afvist aktindsigt: Kommune mener misforståelse ligger bag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik af afvist aktindsigt: Kommune mener misforståelse ligger bag

Køge - 01. marts 2017 kl. 13:38 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sin søgen efter oplysninger om det økonomiske fundament for Køge Idrætspark-projektet anmodede Radikale Venstres spidskandidat ved kommunalvalget, Kenni Rasmussen, for nylig om aktindsigt i et notat om projektet, skriver DAGBLADET.

Anmodningen blev imidlertid afvist af Køge Kommune med beskeden om, at det slet ikke fandtes. Da Kenni Rasmussen siden allierede sig med Socialdemokraternes gruppeformand Marie Stærke, dukkede notatet kort tid efter op i hans mail-indbakke.

Han anerkender, at der kan ligge en simpel fejl bag afvisningen, og at der ikke nødvendigvis er tale om ond vilje. Men Kenni Rasmussen finder det bekymrende, at der i hans optik først skete noget, da et byrådsmedlem rettede henvendelse til forvaltningen, siger han onsdag til DAGBLADET.

Der findes imidlertid en jordnær forklaring for afslaget, fortæller kultur- og idrætschef Peter Christensen. Notatet fandtes ikke i arkivet under Køge Idrætspark, fordi det var udarbejdet inden projektets fødsel. Det var således arkiveret i den meget store Køge Park-mappe.

- Vi er selvfølgelig kede af, at der kommer en sag ud af det, men omvendt har jeg svært ved at se, hvordan vi skulle have gjort det anderledes under de givne omstændigheder, siger Peter Christensen.

Han peger blandt andet på misforståelser i kommunikationen som årsag, ligesom at det var en faktor, at både hans souschef og flere jurister holdt vinterferie, da notatet skulle lokaliseres.

- Vi kunne ikke vide, hvad han (Kenni Rasmussen red.) var på udkig efter, og at det pågældende notat rent faktisk stammede fra et andet projekt. Det var først, da Marie Stærke satte navn på notatet, at det gik op for os, at det er arkiveret under Køge Park, ikke Køge Idrætspark. Men vi ville under alle omstændigheder have fundet det kort efter, siger Peter Christensen.

Læs meget mere om sagen i onsdagens DAGBLADET.