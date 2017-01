Den forhøjede vandstand i Køge Bugt har fået kommunen til at sætte alt ind for at forberede sig på de store vandmasser. Blandt andet står ETK for at fylde sandsække, som borgerne kan hente. Foto: Torben Thorsø

Krisemøde om forhøjet vandstand: Køge sætter alt ind

Køge - 04. januar 2017 kl. 10:40 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Varslingen om kraftig forhøjet vandstand har fået Køge Kommune til at sætte alt ind for at begrænse konsekvenserne. Det fortæller 1. viceborgmester Mette Jorsø (V).

Læs også: Sandsække skal stoppe vandet

- Lige nu er vi i gang med at lukke alle steder og åer ud mod Køge Bugt, fortæller politikeren.

I løbet af onsdag har Mette Jorsø deltaget i et krisemøde med det lokale beredskab, ETK, Klar Forsyning og forvaltningen i Køge Kommune for at diskutere den forhøjede vandstand, som ifølge DMI kan blive op til 150 centimeter ved 18-tiden i aften.

- Vi har blandt andet valgt bruge Københavnsvej som et dige for at holde vandet ude, for vejen ligger allerede højt. I den forbindelse har vi informeret folk og virksomheder på den østlige siden af vejen, siger Mette Jorsø.

Hun fortæller, at man derudover har sat ind ude ved Havstokken, hvor de såkaldte watertubes bliver lagt ud. Samtidig opfordrer Mette Jorsø borgerne i Køge Kommune til også at hjælpe til.

- Folk kan hjælpe ved at lade være med at bruge vand fra i eftermiddag og cirka fire timer frem. I den periode handler det om at bruge så lidt vand som muligt for at mindske presset på renseanlægget, siger hun.

Viceborgmesteren påpeger, at kommunen allerede tirsdag aften gik i gang med forberedelserne, hvilket har givet Køge et forspring i forhold til andre, når det kommer til at gøre klar til de store vandmasser.

- Jeg er stolt over, at vi er så langt fremme i skoene. Alt er sat ind, og vi er så godt forberedte, som vi overhovedet kan være. Der er nærmest ikke noget, som kan komme bag på os lige nu, siger Mette Jorsø.

Hun slår dog fast, at det kan være farligt at være alt for fortrøstningsfuld på nuværende tidspunkt.

- Vi kan ikke styre naturen. Den er, som den er. Jeg er også bange for, at det ikke bliver sidste gang, at vi oplever noget lignende, så vi må gøre os nogle gode erfaringer, siger Mette Jorsø.

Hun oplyser, at borgerne i løbet af dagen kan følge med på facebook, hos de lokale medier og på kommunens hjemmeside www.koege.dk.

Kommunen, det lokale beredskab, ETK, Klar Forsyning og forvaltningen holder møde igen om situationen klokken 12.00

