Krigsveteraner hyldet på den nationale flagdag

I forbindelse med flagdagen havde Flemming Christensen nemlig indbudt veteranerne til et arrangement for at takke dem for den indsats, de har ydet som Danmarks udsendte i internationale missioner.

"Vi markerer vores respekt for de danske soldater, der har taget et modigt valg ved at kæmpe for fred og tryghed. Vores soldater tager ud i verden for at gøre en forskel, og deres indsats er i sidste ende også med til at gøre en forskel for vores sikkerhed og tryghed herhjemme," sagde borgmesteren blandt andet i sin tale, hvor han også sendte sine tanker til dem, der stadig er udsendt, dem der er kommet hjem med skader, og - ikke mindst - dem der er faldet i tjeneste og deres efterladte.