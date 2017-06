Kreativ med tin på Køge Billedskole

Når der arbejdes med flydende tin over åben ild, er der naturligvis stor varsomhed og respekt for materialet. Workshoppen er derfor for børn på otte år eller derover. Mindre børn må også gerne deltage, men kun sammen med en voksen.

Parallelt med workshoppen hos Køge Billedskole vil der også være parkour på banen ved siden af. En professionel instruktør vil guide dig igennem forskellige øvelser, så du kan lære at bevæge dig 'the parkour way' over, under og igennem det, der nu er at finde i bylivet - måske stilladser, mure og bænke. Kun fantasien og modet sætter grænser. Det er for voksne og børn fra 8 år.