Se billedserie En bamseven er klar til at modtage Valmuens børn fra morgenstunden. Foto: Jens Wollesen

Krammebamser mod mobning

Køge - 02. august 2017 kl. 07:35 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mobning blandt børn har store konsekvenser - både socialt og psykisk. Børn, der bliver mobbet, er ofte utrygge ved at gå i skole, og det går både ud over deres faglige indlæring og selvværd. Det er desuden dokumenteret, at mobning på sigt kan få store konsekvenser for børns videre liv både socialt, uddannelses- og helbredsmæssigt.

På den baggrund har alle medarbejdere i daginstitutionerne Valmuen, Labyrinten, Regnbuen og Valhalla i område Søndre Hastrup i april og maj måned været på »Fri for mobberi«-kursus. Tanken er så tidligt som muligt at grundlægge børnenes positiv omgang med andre børn og at styrke deres evne til at skabe venskaber.

- Det gennemsyrer vores arbejde. Kurset har som det allervigtigste givet os et fælles fokus. Når børnene hjælper hinanden, siger vi; »Du hjælper ham - hvor er det dejligt«. Det er sådan, børn i vuggestuen forstår det, fortæller pædagog Susanne Secher. Hun har været ansat i Valmuen, lige siden børnehuset blev etableret for 25 år siden.

Mary Fondens og Red Barnets projekt Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbeprogram, som forebygger og afhjælper mobning i vuggestuer, dagplejer, børnehaver, SFO'er og de mindste skoleklasser.

Programmet er i dag udbredt til halvdelen af Danmarks børnehaver og til mere end 40 procent af landets indskolinger. I maj 2016 blev Fri for Mobberi lanceret til de 0-3-årige. Meget tidligt i barnets liv vil nogle måske mene, men Susanne Secher er lodret uenig.

- De største ændringer i et menneskes liv sker fra nul til tre-års alderen. Vi lægger grundlaget for den positive adfærd. Det nytter ikke noget først at tage fat, når baret er blevet ti år og går og skubber til gamle damer eller laver hærværk mod biler, påpeger pædagogen.

Som en del af programmet indgår »fri for mobberi«-kufferter. Hver stue i institutionen har en kuffert tilpasset henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn - eksempelvis med bøger med illusttrationer af følelser som tristhed, glæde og sorg. Dem bruger pædagogerne hver dag til at tale om, hvordan man er en god ven og bruger i høj grad sig selv som rollemodeller. Man hilser med navns nævnelse og giver kram til kollegerne i Valmuen.

Ved Valmuens indgang mødes børnene hver morgen af en 60 centimeter høj bamseven. Børnene krammer deres ven, inden de går indenfor og forældrene bliver mindet om, at mobning har et fokus i institutionen og giver pædagogerne en lejlighed til en god snak med børnenes forældre om deres ansvar, fortæller Susanne Secher. Det handler både om, hvordan man omgås og taler til og om hinanden. Børnene tager forældrenes sprog til sig. Både negativ og positiv omtale af andre, påpeger hun.

- Vi kan for eksempel snakke med forældrene om, hvordan det påvirker deres eget og de andre børn, hvis de omtaler et bestemt barns som deres barns bedste ven. Hvis den ven så ikke er der, kan man føle sig meget alene. Børnene skal have mange gode venner. Bamsevennen er en god indgangsvinkel. Forældrene er meget interesserede og vi kan mærke, at det hjælper dem, at der bliver sat ord på, fortæller Susanne Secher.