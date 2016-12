Se billedserie Rådhuskoret fra Køge opløftede deres sanstemmer ved en lille julekoncert på biblioteket. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Korsang med rådhuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Korsang med rådhuset

Køge - 22. december 2016 kl. 14:15 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Stemmerne synger højt i kor/synger om fred på vor jord«

Det var de blide stemmer fra Rådhuskoret, der onsdag formiddag sang julen ind på Køge Bibliotek med hjælp fra klassiske julesange.

- Hjertelig god morgen og tak fordi, i ville komme, lød det fra korets mangeårige dirigent Otto Laust Hansen, der holdt takten på tangenterne, mens kormedlemmer fortsatte med høj stemmeføring.

»It`s a time to be jolly«.

Rådhuskoret opstod netop for at få smilet frem på de kommunalt ansatte, når de var trætte efter en lang dags arbejde, fortæller korets kasserer Preben Alsly, der har været med det meste af korvejen:

- Det begyndte for små 25 år siden som et fyraftenskor på rådhuset. Så kunne medlemmerne gå glade hjem efter en lang dag.

Gennem alle årene har der været tradition for at koret op til jul mødtes på rådhuset for at synge julen ind og få en lille statusberetning fra borgmesteren i Køge.

De seneste tre år har koret så også besøgt Køge Bibliotek og givet en lille prøve på deres kunnen.

- Så må det siges at være en ny tradition, lød det tilfreds fra Randi Petersen, da hun bød publikum velkommen til den lille koncert.

Det gav en god juleoplevelse hos publikum og Preben Alsly fortæller, at sangen i koret også er en god mulighed for at møde gamle kolleger fra rådhuset.

- Det er jo dejligt at synge og blive løftet lidt op. Som det ofte bliver sagt, så kan man ikke synge og være sur samtidig, påpeger han.