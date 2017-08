Det konkursramte Brdr. Pedersen A/S? bestyrelsesformand, Svend-Aage Dreist Hansen, ærgrer sig gul og blå over konkursen, men fortæller, at man har været godt forberedt på udfaldet i den seneste tid. Det betyder - forhåbentlig - at andre parter snart kan få sat skub i sidste fase af opførelsen af Strædet. Foto: Anders Fallesen

Konkurs i ny handelsgade: - Vi var godt forberedt

Køge - 12. august 2017 kl. 05:53 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et misk-mask og sammensurium af en række forhold førte til konkursbegæringen hos totalentreprenøren på byggeriet af Køges kommende handelsgade, Strædet.

Sådan betegner Svend-Aage Dreist Hansen, bestyrelsesformand i det konkursramte selskab Brdr. Pedersen A/S, over for DAGBLADET årsagerne til konkursbegæringen, der blev officiel i forgårs og siden har ført til bekymring omkring færdiggørelsen af byggeriet i stationsområdet i Køge. Planen har hidtil været, at Strædet med butikker som H&M og Jack&Jones skulle indvies 1. september, men datoen for åbningen ligger for nuværende hen i det uvisse.

Man har imidlertid forberedt sig grundigt på situationen gennem de seneste 8-10 dage, fortæller bestyrelsesformanden, der først og fremmest er meget ærgerlig over, at det skulle komme hertil:

- Det tætteste, jeg kan komme på de konkrete årsager, er, at man ved så stor en entreprise, der er skaleret ud over egne evner og rammer for et projektstyringsfirma som os, er meget, meget afhængig af underleverandørerne, siger Svend-Aage Dreist Hansen til DAGBLADET og fortsætter:

- Men vi har kæmpet hårdt for at undgå det og har haft et rigtig godt samarbejde med flere kapitalinteresser, særligt TK Development, hvor vi sammen har søgt at finde en løsning. Det lykkedes ikke, men vi er meget velforberedte på denne situation og har derfor allerede kunnet aflevere alle dokumenter og andet materiale til kuratoren, siger bestyrelsesformanden videre.

