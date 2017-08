Mellem 120 og 140 håndværkere forlod byggepladsen i stationsområdet torsdag, da meldingen om totalentreprenørens konkurs spredte sig. Man knækkede nakken grundet komplikationer og løbske og uforudsete udgifter, lyder det fra direktøren om det, der var entreprenørens hidtil største opgave. Foto: Anders Fallesen

Konkurs: Ny handelsgade blev for stor en mundfuld

Køge - 11. august 2017 kl. 13:07 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kæmpeentreprisen på 150 millioner kroner i opførelsen af handelsgaden »Strædet« i Køge er årsagen til, at totalentreprenøren Brdr. Pedersen A/S måtte indgive konkursbegæring, skriver DAGBLADET.

Som avisen beskrev torsdag, hvor meldingen om konkursen først rygtedes på byggepladsen og ud på formiddagen siden blev officielt bekræftet, har virksomheden knækket nakken grundet uforudsete hændelser og komplikationer i forbindelse med byggeriet.

Direktøren i det konkursbegærede Brdr. Pedersen A/S, Martin René Pedersen, vil over for DAGBLADET ikke uddybe, hvad der ligger bag dette.

- Jeg kan ikke sætte en specifik årsag på, men der har været en hel del komplikationer undervejs i projektet, som har medført væsentlige fordyrelser. Der er mange forskellige elementer i det, men jeg ikke interesseret i at begynde at hive konkrete ting frem, for jeg ønsker ikke at hænge nogen ud. Det er et utroligt kompliceret byggeri, som tilmed har haft en vanskelig logistik, selv om det dog ikke er logistikken, der vælter projektet, siger Martin René Pedersen.

Projektet har været det største i Brdr. Pedersen A/S' historie og samtidig det mest udfordrende og komplicerede, fortæller han videre.

Brdr. Pedersen A/S har ifølge direktøren omkring 20 ansatte, mens der i den sidste tid har været mellem 120 og 140 ansatte i selve arbejdet på byggepladsen - ansatte, der har været tilknyttet en række underleverandører.

Brdr. Pedersen A/S' konkurs får indflydelse på søsterselskabet Brdr. Pedersen Byg ApS, som fortsætter med blandt andet at opføre Nicolines Have i Strøby Egede, tilføjer direktøren over for DAGBLADET.

