Teaterbygningen og Køge Handelsstandsforeningen samarbejder omkring søndagens tøndeslagning.

Konger og dronninger kåres på Teaterbygningen

Køge - 20. februar 2017 kl. 18:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: Vejret spiller ingen rolle, når der på søndag skal slås katten af tønden på Teaterbygningen og den fine udklædning skal ikke gemmes væk i en varme flyverdragt.

Byens kulturhus lægger nemlig for første gang i mandsminde hus til en ægte indendørs fastelavnsfest for festglade og barnlige sjæle i alle aldre. Der vil være tønder til aldersgrupperne 2-5 år, 6-8 år, 9-12 år og 13-99 år, for som arrangørerne fortæller, så er det vigtigt at fastelavnsfesten bliver en rigtig festlig dag for alle deltagerne.

Køges aktive handelsliv bakker via Handelstandsforeningen op om arrangementet. Køge Handelsstandsforening har således fået rigtig mange af byens forretninger med på at sponsorere præmier og fastelavnsboller til den store dag og aktivtetschef Mette Bjerre ser også frem til at tage imod, når dørene åbner på søndag:

- Vi tror på et rigtigt stort fremmøde og håber på at kunne gøre det til en fast tradition, at vi fejrer fastelavn sammen på Teaterbygningen, siger hun.

Der er gratis adgang, masser af fastelavnsboller og flotte præmier til de bedst udklædte.