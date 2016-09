Se billedserie Plæneklipperne svinger i størrelse fra havetraktorer som denne til robotplæneklippere, der er blevet meget populære de senere år, fortæller Kim Blach. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Kongen af plæneklippere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kongen af plæneklippere

Køge - 06. september 2016 kl. 09:14 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: Det startede en smule tilfældigt. Siden 2011 har 41-årige Kim Blach drevet virksomheden Fullservice.dk, som forhandler professionelt udstyr til rengøring, men da nogle af virksomhederne også udfører havearbejde, ville Blach også gerne være leveringsdygtig på det område. Og helst leverandør af høj kvalitet. Han kontaktede derfor Husqvarna, men det viste sig at være sin sag at blive leverandør af det anerkendte, svenske mærkes produkter.

- Man kan ikke levere Husqvarna produkter uden at være forhandler og man kan ikke være forhandler uden at have en butik, konstaterer Kim Blach.

Så han stiftede K. B. Skov- og Havemaskiner.dk og blev godkendt af Husqvarna, der også leverede al butiksinventar. I maj måned åbnede butikken og Kim Blach tog fat på at sprede kendskabet til sin nye forretning gennem en lidt alternativ metode. I sin fritid er han nemlig træner i Køge Basketball Klub og han udstyrede nogle af drengene fra klubben med 200 sedler per næse. Drenge fik så én krone for hver afleveret seddel og gik rundt og smed dem ind ad postkasser og brevsprækker.

- Og så begyndte telefonen at kime. Jeg havde jo set mig lidt omkring, da Husqvarna krævede, at jeg lavede en butik og fundet ud af, at der er et kæmpe opland, hvor der ikke er andre Husqvarna forhandlere. Den nærmeste butik ligger i Ringsted - jeg har det helt for mig selv, konstaterer den uddannede mekaniker, som bor i Ølsemagle sammen med fruen Carina og deres to børn.

Udover ham selv er der to andre mekanikere i butikken, der udover græsslåsmaskiner og maskiner til skovbrug også tilbyder servicering af maskinerne.

- Vi kan finde ud af at bruge hænderne til noget med skruer og bolte og til næste år skal vi have en mand mere på værkstedet - vi vil gerne kunne levere i løbet af en uge, siger butiksejeren beskedent. Tager reparationen længere tid, tilbyder han også, at kunderne kan låne en maskine i nogle uger.

Først og fremmest er det vedligeholdelsen af maskinerne, som kunderne stiller spørgsmål om. Og Kim Blach gør meget ud af demonstrationen af maskinerne, som Husqvarna iøvrigt kræver af ham.

- Jeg må ikke sælge et Husqvarna produkt ud at have startet og demonstreret maskinen for kunden. Det er et rigtig godt koncept. Husqvarna giver desuden en garanti på op til tre år. Det viser også, at kvaliteten er i orden, understreger Kim Blach.

Sikkerheden er desuden vigtigt i demonstrationen af Husqvarnas motorsave, der ligesom plæneklipperne er et populært produkt.

- Man bør holde sig til sikkerhedsreglerne. Når man går over 50 kubik skal man opgradere sit sikkerhedsudstyr - ellers æder motorsaven sig simpelthen direkte gennem bukserne, fortæller butiksejeren, der tilbyder kunderne et sikkerhedskit bestående af sikkerhedsbukser, hjelm og handsker.

- Sikkerhedsudstyret behøver ikke koste flere tusind kroner, understreger Kim Blach.

Udover Husqvarna forhandler Kim Blach også mærkerne Klippo og Al-Ko. Sidstnævnte er et lidt billigere produkt og kendt af mange fra trælasthandler.

- Alle professionelle bruger Klippo - det er verdens bedste plæneklipper. Det er kongen af plæneklippere, mener Kim Blach Hansen, som dog lytter nøje til kundens behov og rådgiver efter den enkeltes behov uanset om det gælder plæneklippere eller motorsave.

- Forleden havde jeg en kunde, der simpelthen ville have en ordentlig motorsav. Han insisterede på at købe en af maskinerne fra vores 500-serie, men hans reelle behov var faktiske en sav fra 400-serien. Der er ingen grund til at skyde gråspurve med kanononer, men i sidste ende er det jo altid kundens valg.