Kongehallens tømmer fældes i Lellinge

Køge - 14. januar 2017 kl. 10:15

Skovarbejdere fra Vallø Stift er i øjeblikket ved at fælde de cirka 150 år gamle egetræer, der skal bruges til Danmarks nye kongehal i Sagnlandet Lejre. Her er udvælgelsen vigtig, fortæller skovfoged Steffen Uldal, der sammen med lederen af Bondeskovgård Savværk har været rundt i området for at finde de bedste stykker tømmer til det markante byggeri af en ny kongehal i Sagnlandet Lejre.

- Kongens hal har været noget af det ypperligste byggeri, så når den nu skal genskabes gælder det naturligvis om at finde de helt rigtige stykker tømmer til byggeriet, siger han og forklarer, at udover at have en ret stamme og være forholdsvist tyndt, så er savværket på jagt efter nogle træer med »gode knæ«. Det er det stykke, hvor træet første gang deler sig med en massiv gren til siden. Det er en vigtig del af byggeriet, for her skal selve tagkonstruktionen hvile.

- De her knæ har været umådelig vigtige for den måde man byggede på i vikingetiden, siger skovfogeden, mens han viser rundt i det store skovområde, der hører under Vallø Stift.

Hele projektet med at udvælge de rigtige træer, fælde dem og få dem gjort klar til byggeprojektet i Sagnlandet Lejre tager et lille års tid.

Her har skovfogeden været ude med Palle Nielsen, ejer af Bondeskovgård Savværk, for at sætte mærker på de bedst egnede træer, hvorefter skovarbejderne kan gå i gang, så stammerne bagefter kan komme hjem på savværket og blive forarbejdet.

Fældningen går let med hjælp fra motorsaven, men for vores forfædre har det været et kæmpearbejde at fælde det krævede antal træer med primitive økser, for derefter at bearbejde dem til tømmer, der er en konge værdig.