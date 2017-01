Se billedserie Søndag formiddag var det konfirmanderne, der stod for gudstjenesten i Køge Kirke. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Konfirmanderne tog ordet fra præsten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konfirmanderne tog ordet fra præsten

Køge - 16. januar 2017 kl. 14:30 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Prædikestolen er normalt præstens domæne, men søndag formiddag gik hun bagerst, da dagens tekst skulle udlægges for kirkegængerne i Køge Kirke. Her var det nemlig konfirmanderne fra Søndre Skole i Køge, der stod for gudstjenesten - og de havde forberedt sig godt.

Medens de første kirkegængere ankom kunne man høre en koncentreret mumlen fra prædikestolen, hvor teksten blev gennemgået, mens andre gjorde de sidste ting klar og koret af unge stemmer varmede halsen op.

Det var tydeligt at kirkegængerne denne søndag også bestod af de nysgerrige forældre og søskende, der ville opleve de unge i kirken.

De fik blandt andet en prædiken, der blev leveret med sikkerhed og ungdommelig iver - med et vigtigt budskab i forhold til dagens tekst, der var taget fra lignelsen om Jesus, der forvandlede vand til vin:

– Vi nyder livet forskelligt - måske ved at læse en god bog, lægge benene op på bordet eller gå i kirke. Historien fortæller os, at vi godt kan tillade os af nyde livet. Vi skal nyde livet, mens vi har det. Amen, lød det, da prædiken sluttede og der blev gjort klar til nadver.

Forud for dagens gudstjeneste fortalte præsten Charlotte Dybdahl Winther, at de unge får en rigtig god føling med kirken, når de på den her måde selv er med i arbejdet.

- Man lærer bedst når man selv er med i det og på den her måde får de gudstjenesten ordentlig ind under huden, sagde hun og fortsatte:

- På den her måde kan de også opleve, hvad en gudstjeneste indebærer og at tingene ikke bare sker af sig selv her i kirken.

Charlotte Dybdahl Winther roser de unge for virkelig ar have taget opgaven seriøst.