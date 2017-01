Konfirmanderne klarer gudstjenesten

Søndagens gudstjeneste i Køge Kirke bliver en smule anderledes. For der vil optræde en del flere kirketjenere og præster end normalt. På søndag er det nemlig konfirmanderne fra Søndre Skole der står for højmessen.

De unge havde travlt onsdag aften, hvor alle højmessens ritualer blev øvet med stor koncentration for at få det hele på plads inden de skal være med til den rigtige gudstjeneste som kirketjenere og hjælpepræster.

Under forberedelsen summede sognegården af gode idéer, fortæller præsten, der har hjulpet konfirmanderne med at skrive dagens prædiken og bøn. Der er blevet arbejdet intenst på teksterne og planlægningen.

- Det er vigtigt for mig at konfirmanderne føler sig trygge og har det sjovt samtidig med at de lærer. Det er for eksempel ikke alle der har lyst til at stå og tale foran mange mennesker, men derfor kan det sagtens være, at de kan skrive en hammer-god prædiken eller bøn.