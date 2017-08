Økonomien i Køge Kommune er i balance, og der er nu grønne tal på bundlinjen. Helt konkret 11 millioner kroner. Foto: Simon de Visme

Kommunes økonomi er vendt: Fra underskud til millionoverskud

Køge - 24. august 2017

Som beskrevet i DAGBLADET Køge mandag den 21. august, så er Køge Kommunes økonomi i øjeblikket i balance. Flere køgensere er i arbejde og færre er på overførselsindkomst, og det giver et godt økonomisk afsæt for efterårets budgetforhandlinger, som politikerne nu skal i gang med.

Onsdag offentliggjorde kommunen de konkrete tal, som viser, at man er gået fra et forventet underskud på 30 millioner kroner til et overskud på 11 millioner for perioden 2018-2021.

Den positive økonomiske udvikling skyldes ifølge Køge Kommune også, at man er lykkedes med strategien om at investere i udvikling og vækst. Strategien har været en succes, da flere borgere og flere virksomheder er flyttet til kommunen. Det skæpper nemlig i kommunekassen, når der kommer flere penge ind via skatten.

Derudover peger man, som nævnt i mandagens historie, også på økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, som blev indgået før sommeren, der har positiv betydning for kommunernes økonomi.

Med 11 millioner kroner i overskud kan Køges politikere nu gå ind i budgetforhandlingerne med et lille smil på læben, for det betyder, at byrådet ikke længere er tvunget til at gøre brug af spareforslag for at lukke budgethuller.

I stedet kan det såkaldte omprioriteringskatalog benyttes til at flytte rundt på ressourcer mellem de forskellige service- og udvalgsområder.