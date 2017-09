Send til din ven. X Artiklen: Kommunens medarbejdere sætter sundhed i centrum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunens medarbejdere sætter sundhed i centrum

Køge - 11. september 2017 kl. 15:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over de næste tre år bliver Køge Kommunes mere end 4000 ansatte tilbudt et gratis sundhedstjek i arbejdstiden. Det skal give de bedste muligheder for et godt helbred og et sundt arbejdsmiljø. Initiativet er taget af Hoved MED-udvalget. Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Medarbejderne i Køge Kommune har valgt at sætte fokus på deres egen sundhed. I løbet af de kommende tre år får alle kommunens ansatte tilbudt et sundhedstjek i arbejdstiden. Med et sundhedstjek vil medarbejderne særligt forebygge arbejds- og livsstilsrelaterede sygdomme, men det er ikke kun de ansatte, der får glæde af projektet. Et bedre helbred vil nemlig kunne ses i fraværsstatistikkerne, og et lavt sygefravær giver en bedre og mere sammenhængende service for kommunens borgere.

Tilbuddet om sundhedstjek gælder alle ansatte i Køge Kommune og indeholder blandt andet måling af blodtryk, hørelse, blodsukker og kondition. Initiativet kommer fra medarbejderne selv, og tirsdag d. 20. juni besluttede kommunens Hoved MED-udvalg at sætte penge af til projektet. Hoved MED-udvalget er et gensidigt forpligtende samarbejde mellem kommunens medarbejdere og ledelse. Med et sundhedstjek får medarbejderne mulighed for at ændre deres livsstilsvaner på et oplyst grundlag. Sundhedstjekket har nemlig fokus på forebyggelse. Ved at blive opmærksom på sygdommenes begyndende tegn, så er det muligt at sætte ind, før den udvikler sig.

- Vi vil gerne have, at vores medarbejdere i Køge Kommune både er glade og sunde. Og ofte går de to ting hånd i hånd, derfor er jeg glad for at medarbejderne sætter deres sundhed i fokus. Tilbuddet om sundhedstjek er resultatet af et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, siger borgmester Flemming Christensen, der håber, at tilbuddet kan være med til at styrke Køge Kommunes position som en attraktiv arbejdsplads.

Sundhedstjek er ikke et nyt fænomen i Køge Kommune. Der er nemlig gode erfaringer hos ETK, der står for ejendomsdrift, rengøring, grøn vedligeholdelse, snerydning m.v. i Køge Kommune. Her sagde omkring halvdelen ja tak til tilbuddet, og det engagement er næsten tyve procentpoint bedre end normalt. For mange gav sammenligning af kropsalder lidt ekstra snak på gangene, men for nogle af medarbejderne blev deres sundhedstjek nyheden om en begyndende diabetes og et afgørende startskud til et mere sundt liv.

- I Hoved MED-udvalget arbejder vi for at skabe gode rammer for et sundt arbejdsmiljø. Med ordningen om sundhedstjek handler vi på de gode erfaringer, som EKT har haft med tilbuddet. Jeg glæder mig over, at de Personalepolitiske midler bliver brugt på noget vi fra lokal erfaring ved vil styrke arbejdspladserne i Køge Kommune, siger Randi Kirkegaard, næstformand i HMU, der håber, at mange vil gøre brug af tilbuddet.

Køge Kommune er ikke ene om at give helbredet en håndsrækning med et sundhedstjek. I satspuljeaftalen for 2016-2019 satte partierne bag aftalen 27 millioner af til forebyggende sundhedstjek for borgere i elleve af landets kommuner.