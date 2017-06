Kate Kaspersen, formand for beboerne på Uglevænget i Ejby, har ligesom flere naboer døjet med efterdønningerne af sjusket byggeri. Klimaanlæg, der ikke virker, utætte døre, vinduer og tag samt skimmelsvamp, er nogle af skavankerne. Nu udsteder Køge Kommune kommunegaranti for at accelerere renoveringen. Foto: Anders Fallesen

Kommunen lukker hullet efter sjusket byggeri

Køge - 22. juni 2017 kl. 19:09 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt Køge Byråd siger nu ja til at udstede kommunegaranti på i alt 12 millioner kroner samt yde et rentefrit lån på yderligere 500.000 kroner, så ekstraordinær renovering af en række dårligt opførte almennyttige boliger i BoliGrøns afdelinger kan komme i gang.

Det kan i yderste konsekvens blive en bekostelig affære, hvis lånet ikke tilbagebetales, for så vil Køge Kommune stå med regningen og forsøge at finde et andet boligselskab, der skal drive den administrative del videre.

Men dertil skulle det nødigt komme, lød det tirsdag, da sagen blev drøftet i byrådet, skriver DAGBLADET.

Som tidligere beskrevet her i spalterne har flere beboere i BoliGrøns afdelinger i blandt andet Ejby døjet med følgerne af sjusket byggeri. Kommunegarantien og lånet skal nu ses som en udstrakt hånd, så man kan accelerere renoveringen, lød det fra borgmester Flemming Christensen (K) på byrådsmødet. Sammen med flere byrødder kvitterede han desuden for, at også Boligselskabet Sjælland har arbejdet hårdt for en løsning.

Sagen giver anledning til at kigge nærmere på, om man kan skrue op for tilsynet, når der bygges almennyttige boliger i Køge Kommune, lød det videre i byrådssalen:

- Jeg håber, at vi som byråd lærer af denne sag, fordi man nu ser, at det kan blive en dyr affære, når byggeriet udføres sådan. Ifølge almenloven kan man stille krav om øget kontrol, og det håber jeg da, at vi vil gøre brug af, sagde SF's Torben Haack blandt andet.

Kommunens økonomiske afdeling oplyser i sagen, at man ikke var forpligtet til at stille garantien, men at det ville medføre en risiko for, at BoliGrøn ville gå konkurs, hvis kommunen ikke havde stillet den, skriver DAGBLADET.