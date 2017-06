I sensommeren sidste år stod beboerformand fra Uglevænget i Ejby frem her i avisen og i tv og fortalte om store gener som følge af sjusket byggeri. Nu gør kommunen klar til at hjælpe beboerne videre med et lån, så renoveringen kan accelereres. Foto: Anders Fallesen

Kommune vil hjælpe borgere i sjusket byggeri

Køge - 08. juni 2017 kl. 14:50 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt økonomiudvalg vil nu bede byrådet om at udstede en kommunegaranti på 12 millioner kroner, så renoveringen af en række dårligt opførte boliger for alvor kan komme i gang, skriver DAGBLADET.

Adskillige beboere i boliger opført af selskabet BoliGrøn har i flere år døjet med skyhøje elregninger som følge af varmeanlæg, der ikke virker, fugtskader, mangelfulde afløbsinstallationer og mange andre skavanker.

- Det er nødvendigt at udstede kommunegarantien samt en kapitaltilførsel på yderligere en halv million kroner, fordi BoliGrøn ikke løser opgaven tilfredsstillende, siger Køge Kommunes borgmester Flemming Christensen (K) til DAGBLADET.

Han tilføjer, at man sammen med Boligselskabet Sjælland nu vil søge at accelerere renoveringsarbejdet. Sagen kom for alvor i fokus i sensommeren sidste år, hvor DR's forbrugermagasin »Kontant« satte de sjuskede byggerier under luppen. Her anerkendte BoliGrøn, at der undervejs har været problemer, men ikke at der var grundlæggende fejl i byggeriet.

Køge Kommune er ikke forpligtiget til at stille garanti, men fra forvaltningen nævnes det, at der er risiko for, at BoliGrøn går konkurs, såfremt kommunen ikke stiller garantien.