Køge Kommune hjemtager nu dele af gældsinddrivelsen, hovedsageligt inden for kommunale ejendomsskatter. Indkrævningen har haltet i de senere år med kommunale likviditetstab som konsekvens.

Send til din ven. X Artiklen: Kommune styrker inddrivelsen af borgernes gæld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune styrker inddrivelsen af borgernes gæld

Køge - 18. januar 2017 kl. 13:38 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommune ruster sig nu i kampen for at inddrive borgeres gæld til det offentlige, skriver DAGBLADET.

I første omgang bliver der tale om inddrivelse af restancer for især kommunale ejendomsskatte, hvor rundringninger og opfølgninger på ulæste e-boks-beskeder skal gøre gældsinddrivelsen mere smidig.

Borgmester Flemming Christensen (K) ser det som en god anledning til »at vise, hvad vi kan.« Han peger på, at andre kommuner har bevist, at man får inddrevet mere gæld ved selv at påtage sig opgaverne.

- Det er måske et eksempel på, at den bevidstløse centralisering ikke altid virker. Jeg tror, at nærdemokratiet i denne sammenhæng spiller en rolle, fordi det kan virke stærkere, når medarbejderen ringer til en borger og spørger, om man ikke lige skal oprette en afdragsordning, fremfor at der kommer et brev med en rykker fra et eller andet skattekontor i Jylland, siger Flemming Christensen DAGBLADET.

Borgmesteren mener desuden, at det er dybt frustrerende og unfair for andre skatteborgere, der kan se nogen slippe af sted med at skylde kommunen penge, uden at der bliver ageret.