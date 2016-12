På trods af et forbud tilbage fra september 2015 står hegnet med de kræftfremkaldende stolper stadig for enden af den lille sidevej til Ringstedvej. Nu er ejeren René Larsen begyndt at skifte elmasterne ud. Foto: Jens Wollesen

Kommune kritiseres for at vildlede om skadeligt hegn

Køge Kommune har vildledt og afvist at tage ansvar i en sag, der omhandler et sundheds- og miljøskadeligt hegn på Ringstedvej.

Sådan lyder det fra ejeren af hegnet, René Larsen. Han mener, at kommunen oprindeligt gav ham grønt lys til at bygge hegnet, der blandt andet består af gamle, arsenbehandlede elmaster.

Det er på trods af, at brugen af arsenbehandlet træ har været forbudt i Danmark siden 1998, og at arsensalte ifølge Miljøstyrelsen er kræftfremkaldende og miljøfarlige.

Sidste år fik han et påbud om at fjerne hegnet af Miljøstyrelsen, der for nylig sendte sagen videre til Midt- og Vestsjællands Politi. René Larsen fortæller, at han nu er begyndt at udskifte de sundhedsskadelige elmaster i hegnet med nye træstolper.