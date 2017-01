Kommune afviser kritik i sag om sundhedsskadeligt hegn

Et hegn helt tilbage fra 2011 har i flere år dannet ramme om en nabostrid, der er endt med først et påbud fra Miljøstyrelsen og en politianmeldelse. Hegnet på Ringstedvej i Køge består blandt andet af gamle elmaster, der både er sundheds- og miljøskadelige.

- Jeg talte med forvaltningen (i 2011, red.), og de sagde, at jeg godt måtte bruge træstolperne, så længe det kun var til et åbent hegn og ikke en del af noget beboelse, fortalte René Larsen i den forbindelse.

Dengang havde kommunen ikke mulighed for at kommentere sagen, men nu svarer forvaltningen på kritikken i sagen om det skadelige hegn.

- Der er ingen i vores afdeling, der kan huske, at de har talt i telefon med ham (René Larsen, red.), hvilket også skal ses i lyset af, at det er fem år siden, siger Ulla Johannesen, der er afdelingschef hos Sekretariat og Byggesager i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ifølge René Larsen fortalte forvaltningen ham oprindeligt, at han blot skulle støbe elmasterne i bunden for at indkapsle giften. Det er forvaltningen dog umiddelbart afvisende overfor.

René Larsen fik tilbage i efteråret 2015 et påbud fra Miljøstyrelsen om at fjerne de sundhedsskadelige stolper, og efter lidt over et års tovtrækkeri med styrelsen og Køge Kommune valgte han i sidste uge at begynde at udskifte de gamle elmaster i hegnet.