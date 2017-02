Kommer din hund når du kalder?

"Ud over at lære hvordan du får din hund til at komme, når du kalder, lærer du også en masse andre sjove og praktiske øvelser, som at få hunden til at gå pænt, blive liggende på kommando, hente ting og sager og i det hele taget have et hyggeligt samarbejde hund og fører imellem. Kurset kører over 11 uger med en træningstime en gang om ugen og med en afsluttende prøve når de første ti uger er gået. Denne afslutningsdag er åben for alle og hele hundens familie er velkommen til at komme og se hvad den har lært," forklarer politihundeforeningen.