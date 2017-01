Herfølge Svømmehal skal stadig være åbent for offentligheden og der følger ikke flere penge med til driften. Det er den kontante besked til Køge Svømmeklub, der står for driften af svømmehallen. Foto: Torben Thorsø

Kold afvaskning til svømmeklub

Baggrunden er den offentlige adgang til Herfølge Svømmehal som Køge Svømmeklub står for driften af. Det er ikke uden omkostninger at holde åbent for gæster udefra og derfor har svømmeklubben i efteråret bedt udvalget om et ekstra, årligt tilskud på 86.000 kroner til dækning af udgifterne i forbindelse med den offentlige adgang på udvalgte dage.

Svømmeklubben overtog driften af Herfølge Svømmeklub for en lille håndfuld år siden for stadigt at have en fast base til deres aktiviteter, da svømmehallen ellers var lukningstruet. De første år var der kun adgang for klubbens medlemmer, men i 2016 har der så været åbent for offentligheden på mandage og torsdage, samlet set tre timer.