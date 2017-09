Falck foreløbige nej til at varetage brandslukningen for Østsjællands Beredskab skaber store problemer. Foto: Steen Østbjerg

Koks i brandvæsnet - Falck siger nej

Køge - 16. september 2017

Enten skal kommunerne have flere penge op af lommen til brandvæsnet eller også skal der slækkes på serviceniveauet. Sådan lyder det dilemma, som medlemskommunerne i Østsjællands Beredskab står i, efter at udbuddet af brandslukningsopgaven er gået i fisk.

Østsjællands Beredskab dækker Roskilde, Greve, Stevns, Høje-Tåstrup, Ishøj, Solrød, Vallensbæk og Køge Kommuner.

Ved årsskiftet sendte Østsjællands Beredskab opgaven med brandslukning og redningsarbejde i udbud med forventning om, at Falck ville byde på opgaven.

Indeholdt i udbudsmaterialet var, at opgaven skulle løses fem millioner kroner billigere, end Falck hidtil har gjort.

Men det har Falck ifølge DAGBLADETs oplysninger sagt nej til. Falck har meddelt Østsjællands Beredskab, at man ikke kan gøre det billigere, end den nuværende kontrakt.

Tværtimod kræver Falck, at den kommende kontrakt skal være økonomisk bæredygtig. Det vil sige, at det underskud, som Falck i dag har på driften på brandstationen i Køge på 1,5-2 millioner kroner, også skal dækkes af en kommende kontrakt.

Dermed står Østsjællands Beredskab umiddelbart med et hul i budgettet. Da Østsjællands Beredskab blev oprettet den 1. januar 2016, var opgaven ifølge aftalen mellem regeringen og KL, at beredskabet skulle finde besparelser for 10 millioner kroner.

Efterfølgende viste det sig, at der var indtægter, som de gamle kommunale brandvæsner havde, som ikke fulgte med over i det nye. Det betød, at man manglede yderligere 7 millioner kroner.

Forhandlingerne bliver yderligere besværliggjort af, at Østsjællands Beredskab allerede har opsagt en gammel kontrakt med Falck, sådan at aftalen udløber den 1. januar. Det skete i forventningen om, at man på daværende tidspunkt ville lande en kontrakt efter udbudsrunden.

Men da det endnu ikke er sket, har Østsjællands Beredskab været nødsaget til at forlænge kontrakten i et halvt år for at have mandskab i brandbilerne. Men også det kræver Falck, ifølge DAGBLADETs oplysninger, sig betalt for.

Alt dette skulle borgmestrene fra de otte kommuner drøfte, da de mødtes til bestyrelsesmøde i Østsjællands Beredskab torsdag morgen. Indtil videre bliver kortene om, hvad der blev drøftet, holdt tæt til kroppen. Men Køge og Solrøds borgmestre fortæller, at budgettet skal behandles på næste bestyrelsesmøde, som er til december.

- Der bliver stadig arbejdet frem til december med et udspil til en aftale om, hvordan vi lander i det hele, siger borgmester i Køge, Flemming Christensen (K).

Vil I være villige til at tage flere penge op af kommunekassen?

- Det kan man ikke udlede. Vi skal nu diskutere, om man kan organisere beredskabet anderledes for at få prisen ned, som Falck skal byde på, siger Flemming Christensen.

Tidligere har lukning af brandstationen i Solrød været i spil som en sparemulighed, men det ønsker Solrød Kommunes borgmester Niels Hörup (V) ikke at kommentere. Han henviser til, at Østsjællands Beredskab fortsat forhandler med Falck.

- Det er ikke usædvanligt, at køber og sælger ikke har samme interesse i en forhandling. Men så længe vi forhandler, er jeg fåmælt, siger han.

I har forlænget kontrakten med Falck i et halvt år. Men efter den 1. juli næste år, ved I ikke, hvem der skal stå for brandslukningsopgaven, hvis ikke forhandlingerne med Falck lykkes.

- Der er trekvart år til. Det overordnede er, at vi også efter 1. juli har et beredskab, som er robust. Vi er i forhandling, og det er intentionerne, at vi fortsat har det. Jeg har fuld tillid til, at det skal lykkes, siger Niels Hörup.

I Roskilde er der kræfter i byrådet, som ønsker at kommunen skal trække sig ud af beredskabssamarbejdet, da man mener, at det gamle brandvæsen i Roskilde bliver udsultet i det nye fælles beredskab.