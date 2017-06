Koks hos forsyningen: Slamsuger kører til nedlagt tank i to år

I 2015 fik Jens Peter Lund Andersen fra Herfølge og syv andre borgere i Køge Kommune erstattet deres septiktank med en tilslutning til den offentlige kloak. Det skete efter et påbud fra Køge Kommune og blev delvist udført af det fælleskommunale forsyningsselskab KLAR Forsyning. Alligevel sender KLAR Forsyning nu to år efter fortsat en slamsuger ud til Jens Peter Lund Andersen for at tømme den tank, der ikke længere eksisterer. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Sidste år kunne vi bare grine lidt ad det, men nu synes vi, at det er et groft spild af penge. Slamsugeren har kørt op og ned ad vejen i flere dage, siger Jens Peter Lund Andersen.

- Fordi det i modsætning til normalt er os selv, der har sat kloakpumpen ned, har Køge Kommune tænkt, at det ikke var nødvendigt at færdigmelde kloakken til os. Derfor er adresserne blevet ved med at optræde på listen over adresser, der skal have tømt tanken, siger Anne-Mette Mølholt.