Marianne Kugelmann er kritisk over for DFs forslag om at fjerne kravet om lægeerklæring for ældre bilister. I 2015 blev aldersgrænsen hævet fra 70 til 75 år. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Kørelærer frygter konsekvenser af DF-forslag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kørelærer frygter konsekvenser af DF-forslag

Køge - 29. december 2016 kl. 14:15 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- 75-årige i dag er friske folk, som godt kan fortsætte med at køre bil. Derfor mener vi, at man helt skal fjerne den her grænse for, hvornår man skal til læge.

Sådan siger finansordfører i Dansk Folkeparti, René Christensen, til DR.

Forslaget skal fjerne kravet om, at 75-årige skal en tur forbi lægen for at kunne køre videre på de danske veje.

Sidstnævnte kører Marianne Kugelmann tit rundt på. Hun er nemlig kørelærer i Køge og ejer af Ejby Køreskole. Den lokale kørelærer har 27 års erfaring og er kritisk over for Dansk Folkepartis forslag.

- Jeg frygter, at det kan få negative konsekvenser for sikkerheden i trafikken. Folk kan gå rundt med et dårligt syn eller begyndende demens uden at være opmærksom på det, siger Marianne Kugelmann og fortsætter:

- Derfor er det vigtigt med et tvungen besøg hos lægen i en vis alder. Hvis det forsvinder, vælger nogen måske at droppe at gå til lægen, fordi de er bange for at miste kørekortet, siger hun.

Hos Ældre Sagen i Køge er man anderledes positive omkring forslaget fra Dansk Folkeparti, der vil fjerne kravet om lægeerklæring.

- Kravet stammer fra en tid, hvor ældre ikke var lige så kvikke, som de er i dag. Det hører en svunden tid til, siger Jens Nyborg, der er formand for Ældre Sagen i Køge.

Han mener, at det nuværende krav er til gene for de ældre og kan være en økonomisk belastning for nogle. Lokalformanden påpeger dog, at det hele ikke er sort/hvidt.

- Det er en svær balancegang, for det er også vigtigt at holde øje med, om folk er friske nok til at køre bil. Måske ville det være bedre i stedet at hæve aldersgrænsen, siger Jens Nyborg.

Netop dette er der enighed om hos partierne i blå blok. Det fremgår af Finansloven 2017, hvori politikerne dog ikke kommer nærmere ind på, hvad grænsen skal hæves til.